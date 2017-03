Mujjo 15″ MacBook Pro Retina Sleeve ausprobiert

Das neue MacBook Pro ist wie auch die Geräte zuvor nicht ganz preiswert. Umso wichtiger ist es, dass man das Notebook vor äußeren Einflüssen schützt, vor allem, wenn es nicht in Benutzung ist. Vor kurzem stellte ich euch die iPhone 7 Leder Wallet Hülle von Mujjo vor. Von eben jener Firma konnte ich nun auch ein MacBook Pro Sleeve testen.

Hüllen gibt es ja für Laptops viele aber was macht diese hier besonders? Bei Mujjo kommen hier prinzipiell nur drei Materialien zur Anwendung: Filz, Aluminium und Leder. Ich habe hier die Version mit schwarzem Leder vorliegen, die meiner Meinung nach hervorragen zu dem neuen MacBook in Space Gray passt aber auch zu jedem anderen Laptop. Doch wie ist die Verarbeitung?

Der Hersteller benutzt hier ca. 3 Millimeter dickes Filz, was entsprechenden Schutz bietet und dabei gerade noch genug Beweglichkeit bietet. An den unteren Ecken findet man zwei Nieten in dunkelgrauem Alumium, die das Aussehen entsprechend aufwerten. Verschlossen wird die Tasche indem man das schwarze Leder mit Mujjo Prägung herum klappt und den wirklich gut sitzenden und sehr gut befestigten Druckknopf aus ebenfalls dunkelgrauem Aluminium zusammendrückt. Hier hat man nicht das Gefühl, dass der Verschluss von allein aufgehen könnte. Rings herum ist die Verarbeitung hervorragen. Die Materialien fühlen sich hochwertig und angenehm an und obendrein schützen sie den Laptop noch vor Kratzern.

Innen findet man zwei Bereiche: Eine Tasche für den Laptop Inder auch ein Kartenfach platziert wurde für bspw. Visitenkarten oder eine Kreditkarte. Davor hat Mujjo noch eine Tasche vorgesehen, in die man ein Tablet oder Netzteil und Kabel hereinlegen kann. Das MacBook Pro sitzt sehr gut in der Hülle und keinen großen Platz hin und her zu wackeln.

Mir ist bei der Benutzung aufgefallen, dass man in die vordere Tasche gerade so das Netzteil und die Kabel des MacBook herein bekommt. Ist noch mehr darin platziert, kann man die Tasche nicht mehr richtig schließen. Das kann aber an mir liegen, denn für zu viele oder klobige Sachen ist die vordere Tasche einfach nicht gedacht.

Nach ein paar Wochen der Nutzung hat das Leder noch nicht viel gelitten. Man muss aber bei Leder immer bedenken, dass es sich mit der Zeit verändern wird. Ich persönlich bin aber sehr großer Fan des „Used Looks“. So habe ich euch hier im Blog bereits die Produkte von Nomad vorstellen können, die ebenfalls solche Eigenschaften haben.

Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Hülle. Die Verarbeitung ist spitze und die Materialien gefallen mir ebenfalls sehr gut. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Hülle Schutz bietet gleichzeitig aber nicht zu arg aufträgt. Einen Kritikpunkt gibt es jedoch und das könnte der Preis sein. Mujjo ruft für die Hülle 75 Euro auf. Damit ist sie sicherlich kein Schnäppchen. Konkurrenten bieten vergleichbare Produkte für ca. 17 Euro an. Hier ist dann natürlich die Frage, ob ähnlich dickes Filz verwendet wird und die Verarbeitung stimmt. Wer sich einen Laptop für 3000 Euro leisten kann wird hier sicherlich nicht so genau hinschauen, aber entsprechende Verarbeitung und Schutz kosten eben auch Geld. Am besten ihr probiert es einfach mal aus. Ihr könnt das 15 Zoll MacBook Pro Sleeve für 75 Euro im Mujjo Shop kaufen.

Hier gehts zum Shop!

Vielen Dank an Mujjo für die Bereitstellung des Exemplars!