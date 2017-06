Netatmo: Smarte Sicherheitskameras für einen entspannten Urlaub

Netatmo ist ja ein ständiger Begleiter unseres Blogs und recht umtriebig im Bereich Smart Home. Das begann alles mit einer Wetterstation und einer App, noch bevor der Begriff Smart Home überhaupt kursierte. Inzwischen hat man sich vom Wetter (Test), über die Wohnluftqualität und Thermostate zur Wohnraumsicherheit vorgewagt. Netatmo Presence und Netatmo Welcome (Test) sind die ersten Elemente des verbundenen Sicherheitskonzepts von Netatmo.

Das aktuellste Produkt, das Netatmo verkauft, ist Presence. Presence ist eine smarte Sicherheitskamera für den Außenbereich. Sie ist mindestens eine Lampe die durch einen Bewegungsmelder aktiviert wird aber eigentlich so viel mehr.

Einbrüche gibt es jeden Tag landauf und landab und Netatmo setzt auf künstliche Intelligenz, um ungewöhnliche Geschehnisse zu erkennen und Hausbesitzer automatisch zu informieren. Weitere Schritte bleiben dem Verbraucher überlassen, aber er kann immerhin welche einleiten. Sei es die Polizei zu rufen oder einen Alarm zur Abschreckung auszulösen. Presence und Welcome, die smarten Sicherheitskameras von Netatmo, sind intelligente Überwachungskameras, die dabei helfen können helfen, Einbrecher einfacher und schneller zu identifizieren.

Presence, die Außensicherheitskamera (s.o. links), unterscheidet zwischen Menschen, Autos und Tieren. Die Kamera analysiert in Echtzeit, wenn jemand um das Haus schleicht, ein Auto die Auffahrt entlangfährt, oder ein Tier auf dem Grundstück ist. Sie versteht, was sie sieht und informiert Hauseigentümer via Smartphone-App, wenn etwas im überwachten Bereich entdeckt wurde. Das Flutlicht der Kamera kann manuell direkt in der App angeschaltet werden, oder aber schaltet sich ein, wenn es eine Person, ein Auto, ein Tier, oder alle drei entdeckt. Es hilft, unerwünschte Besucher in der Nacht fernzuhalten.

Auch Welcome (s.u.), die Innensicherheitskamera, informiert Nutzer über Einbrecher. Anstelle von üblichen Bewegungsmeldungen, bei denen Nutzer Zeit verlieren, wenn sie sich das gesamte Material anschauen müssen, sendet Welcome Benachrichtigungen, wenn ein Einbrecher im Hause des Nutzers entdeckt wurde – komplett mit Foto von ihrem Gesicht und einem Video. Sobald Welcome das Gesicht eines Familienangehörigen erkennt, beispielsweise der Kinder oder Großeltern, sendet es eine Information mit dem entsprechenden Namen an die App.

Welcome ist auch in der Lage, akustische Alarme zu erkennen und sendet dem Nutzer eine Benachrichtigung bzw. macht Filmaufnahmen. Sobald es einen Rauchmelder, einen Kohlenmonoxid-Melder, einen Sicherheitsalarm oder eine Sirene wahrnimmt, geht eine Nachricht raus.

Erkennung von Tierbewegungen

Netatmo Welcome kann jetzt auch Bewegungen von Tieren von anderen Bewegungsarten unterscheiden und so akkuratere Benachrichtigen senden. Nutzer können die Alarme für Tierbewegungen ausschalten, um nicht jedes Mal, sobald das Tier an der Kamera vorbeiläuft, eine Benachrichtigung zu erhalten. Nichtsdestotrotz können diejenigen, die ihre Haustiere im Blick behalten möchten, Bewegungsbenachrichtigungen erhalten – mit Foto, Video und in Echtzeit.

Tags für Türen und Fenster, ein Rauchmelder und eine Alarmsirene werden 2017 die Produktpalette der Security-Geräte noch erweitern:

Preise und Verfügbarkeit

Netatmo Presence ist ab 279 Euro (EVP 299,99 Euro) bei Amazon, Conrad, Media Markt, Saturn, Cyberport und Gravis verfügbar.

Netatmo Welcome ist ab 169 Euro (EVP 199 Euro) bei Netatmo, Amazon, Conrad, Cyberport, Gravis, Media Markt, Saturn und Apple verfügbar.

Die Netatmo Security App ist kostenlos. Sie ist kompatibel mit iPhones ab iOS 9, Android 4.3 und höher. Die App kontrolliert Presence, Welcome und die künftig die Tags. Die Security Web-App ist mit jedem Browser erreichbar.

Eine Netatmo Presence kostet im Handel ab 279 Euro, doch derzeit gibt Netatmo selbst 15 % Rabatt beim Kauf von zwei Sicherheitskameras, so dass zwei Presence zusammen 529 Euro kosten, oder eine Presence und eine Welcome zusammen 424 Euro.