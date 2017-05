Netflix App für Android läuft nicht mehr unter Root

Seid ihr Besitzer eines Android Smartphones oder Tablets? Sicherlich ist der ein oder andere unter euch, der ein gerootetes Gerät nutzt. Die Gründe dafür können vielfältig sein, sei es ein regelmäßiges Backup auf die SD Karte, die Anpassung des Systems oder eben einfach immer eine aktuelle Android Version zu haben, weil die Hersteller einfach zu langsam sind. Manche App-Entwickler sehen es nicht gern, wenn man einen Root auf seinem Smartphone installiert hat. So auch Netflix, die die Android App nicht mehr unter Root unterstützen.

Ein Netflix Sprecher erwähnte gegenüber Android Police, dass die Änderung gemacht werden musste, weil man den Kopierschutz gewechselt habe und nun den Widevine DRM von Google einsetzt.

With our latest 5.0 release, we now fully rely on the Widevine DRM provided by Google; therefore, many devices that are not Google-certified or have been altered will no longer work with our latest app and those users will no longer see the Netflix app in the Play Store.