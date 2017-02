Neue MacBook Modelle noch im Juni?

Heute Abend ist es soweit: Die WorldWide Developers Conference wird in San Francisco starten und um 19:00 Uhr unserer Zeit werden Tim Cook, Greg Federighi, Phil Schiller und Co die Eröffnungskeynote halten. Immer wieder stellt sich da die Frage: Werden wir auch neue Hardware zu Gesicht bekommen? Theoretisch nicht, denn es handelt sich um eine reine Veranstaltung für Entwickler und Apple hat es in den letzten Jahren immer mehr dazu gemacht. Dennoch haben wir auf der WWDC damals auch das Retina MacBook Pro zu Gesicht bekommen. So oder so wird das MacBook Pro scheinbar noch in diesem Monat einen Refresh bekommen.

Die Kollegen von Appleinsider behaupten, dass Apple noch im Monat Juni eine Aktualisierung der hauseigenen Notebooks plant. Es ist aber leider nicht bekannt, ob es nun direkt ein neues Modell geben wird oder nur ein paar Hardwareanpassungen und Preiskorrekturen. Man spricht nur von „Veränderungen“ und hält sich bedeckt. Werden wir nun einen kompletten Refresh mit OLED Bar, vier USB-C Anschlüssen und Hardwareverbesserungen zu Gesicht bekommen? Keiner weiß es so richtig. Sollte Apple wirklich größere Änderungen umgesetzt haben, dann wird man dies wahrscheinlich nicht nur via Pressemitteilungen an die Interessierten herausgeben. Die WWDC wäre heute die ideale Veranstaltung dafür.

Heute Abend sind wir wieder ein Stück schlauer!