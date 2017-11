Nokia Steel HR vorbestellbar

Die Hybride Smartwatch Steel HR war bei der Übernahme von Withings durch Nokia halb unter die Räder gekommen, jetzt steht der Relaunch mit neuem Branding bevor.

Die Nokia Steel HR unterscheidet von der Nokia Steel der kleine Zusatz „HR“, was im Zusammenhang mit Fitnesstrackern und Smartwatches nicht für „Human Resources“ steht, sondern für „Heart Rate“ – also die Herzfrequenz. Wie bei Fitbits Alta HR oder Garmins vívomove HR befindet sich auf der Rückseite eine Sensoranordnung aus LEDs und IR-Sensor, die kontinuierlich den Puls misst.

Nokias Steal HR soll dabei explizit Leute ansprechen, die eine elegante, minimalistische Uhr bevorzugen, die nicht sofort als Smartwatch zu erkennen ist. Sie gehört damit in die Kategorie der Hybrid Smartwatches, die ein klassisches Aussehen und ausgewählte Features von Fitnesstrackern und/oder Smartwatches mitbringen. So hat die Fossil Group in ihren unterschiedlichen Marken (Fossil, Skagen…) solche Uhren im Angebot, aber eben z.B. auch Garmin, deren neue vívomove HR der Steel HR wohl am Nähsten kommt.

Die Steel HR erkennt natürlich nicht nur wenn man seine 10.000 Schritte läuft. Neben mehr als 10 verschiedene Aktivitäten, kann auch der Schlaf erfasst werden. Neben Puls, Schritten (daraus Kilometer und verbrannte Kalorien), kann der kleine Bildschirm auf Anrufe, SMS, Kalendereinträge und Alarme hinweisen. Alles wird über die Health Mate App eingerichtet, in der man auch seine Fitnessdaten abrufen kann. Das ist die selbe App, in die Auch die digitale Waage von Nokia ihre Gewichtsdaten sendet.

Der Akku soll bis zu 25 Tage am Stück halten und die Uhr ist wasserdicht bis 50m Tiefe. Durch das Schlaftracking kann man sich mit einem eingebauten Schlafphasenwecker („Smart Wake-Up“) erholter wecken lassen.

Die Nokia Steel HR gibt es in zwei Größen – 36 und 40 mm Durchmesser – für 189,95 Euro bzw. 199,95 Euro. Bei der Kleinen hat man noch die Wahl zwischen schwarzem oder weißem Ziffernblatt, wobei das Display leider nicht invertiert wird. Von Haus aus haben alle Varianten ein schwarzes Silikonarmband. Gegen einen Aufpreis (Silikon – EUR 25,- / Nylon – EUR 40,- / Leder – EUR 50,-) kann man diverse Armbänder dazu bestellen. Bei der Kleinen gibt es mehr Auswahl. Der Versand erfolgt Anfang Dezember.

weiterführender Link: Nokia Steel HR

P.S. Die noch mit „Withings“ gebrandete Version der Steel HR kann man bei div. Anbietern für unter 140 Euro (36 mm) bzw. 150 Euro (40 mm) bekommen. Diese unterscheidet sich technisch nicht vom neuen Nokia-Modell.

