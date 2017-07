o2 verkauft iPhone SE 32GB für 299 Euro

Das iPhone SE ist nach wie vor eines der besseren Smartphones am Martk. iPhone 6s Hardware in einem iPhone 5s Chassie. Das Apple Telefon ist noch ein paar Tage bei o2 für einen Hammerpreis verfügbar!

Das iPhone SE gibt es im Moment mit 32GB Speicher und in allen verfügbaren Farben zu einem Preis von 299€ (24x 11€). Schaut man sich den Normalpreis von 479 € an, handelt es sich hierbei um ein echtes Schnäppchen. Zugreifen lohnt sich!

Entscheide Dich mit dem iPhone SE für das stärkste Apple 4-Zoll-Smartphone aller Zeiten. Mit rasend schnellem A9 Prozessor und der 12 Megapixel Kamera, die auch im iPhone 6s arbeiten.

iPhone SE: Mega-Leistung im Mini-Smartphone

Das Apple iPhone SE ist ein echtes Kraftpaket mit aktuellster Technik. Kein Wunder! Denn für die Rechenpower sorgt der fortschrittliche A9 Chip, der auch das iPhone 6s zu Höchstleistungen bringt. Er ist bis zu 70 % schneller als sein Vorgänger, bei der Grafik sogar um bis zu 90 %. Dank 64-Bit Desktoparchitektur hast Du jederzeit die Sicherheit, dass alle Deine Apps rasant und flüssig laufen. Ob anspruchsvolle Videobearbeitungen, detailreiche 3D-Games, Office-Apps oder Surfausflüge ins Netz: Es macht immer Spaß, den A9 Chip in Aktion zu sehen. Und so viel Leistung gibt es mit dem Apple iPhone SE, das Du jetzt mit Vertrag bei O2 kaufen kannst, erstmals in extrem kompakter Form.

Kompakte Form: das iPhone SE passt in jede Tasche

Im Design orientiert sich Apple am erfolgreichen und beliebten Apple 5s mit 4-Zoll-Display. Das iPhone SE misst nur 123,8 x 58,6 x 7,6 mm und wiegt gerade einmal federleichte 113 g. Damit fasst es sich gut an und liegt perfekt in der Hand. Auch das angenehme, satinartige Finish des perlgestrahlten Aluminiums trägt dazu bei. Alle Funktionen von iOS und Deiner Apps kannst Du leicht mit einer Hand bedienen. Mit seiner kompakten Bauform ist das iPhone SE die ideale Wahl für alle, die ein Mini-Smartphone mit kompromissloser Leistung wünschen.

Gestochen scharf: das 4-Zoll-Retina-Display des iPhone SE

Genieße gestochen scharfe Bilder auf Deinem Apple iPhone SE. Die Auflösung des 4-Zoll-Displays mit Retina-Technik beträgt großzügige 1136 x 640 Pixel. Bei einer Bildpunktdichte von 326 ppi kannst Du einzelne Pixel noch nicht einmal mit dem bloßen Auge erfassen. Davon profitierst Du bei der Diaschau auf Deinem Handy genauso wie beim Spielen, beim Surfen mit Vertrag bei O2 und beim produktiven Arbeiten. Alle Farben kommen auf dem 4-Zoll-Retina Display brillant und lebensecht zur Geltung, auch aus großen Blickwinkeln.

iPhone SE: 12 Megapixel Kamera für Live Photos und mehr

Im iPhone SE sorgt die 12 Megapixel iSight Kamera dafür, dass Du Deine Fotomotive bestens in Szene setzen kannst. Es ist genau die gleiche Kamera, die auch in Apples Flagschiff-Modell 6s arbeitet. Dank vieler nützlicher Funktionen wie Autofocus mit Focus Pixeln, True Tone Flash, automatischer Bildstabilisierung und optimiertem lokalen Tone Mapping erzielst Du selbst bei ungünstigen Lichtbedingungen optimale Bildergebnisse. Mit der Funktion Live Photos werden Deine Fotos lebendig: Drücke einfach auf ein Foto und Du siehst auch die Momente, die kurz vor und nach dem Auflösen passiert sind. Die FaceTime HD Kamera auf der Vorderseite ermöglicht es Dir, tolle Selfies genauso wie farbenfrohe Videos in hoher Qualität anzufertigen. Und wenn das Licht nicht ausreicht, dient Dein Display als Retina Flash, der die Szene bestmöglich beleuchtet.

Videos in 4K Auflösung: für maximale Detailtreue

Wenn Du gerne Videos drehst, wirst Du von den Videofähigkeiten der Kamera begeistert sein. Damit nimmst Du sogar 4K Videos auf, deren Auflösung viermal so hoch ist wie die von HD-Videos. In Zahlen ausgedrückt sind das satte 3840 x 2160 Pixel. Mit Zeitraffer, Videostabilisierung, kontinuierlichem Zoom und verbesserter Rauschunterdrückung gelingen Dir einfach phantastische Bewegtbildaufnahmen. Entscheide Dich jetzt, das iPhone SE mit Vertrag bei O2 zu kaufen. Dann kannst Du dank schneller LTE-Verbindung schon bald Fotos, Videos und Gedanken blitzschnell mit Deinen Freunden auf der ganzen Welt teilen. Und mit der iCloud Fotomediathek werden Deine Fotos und Videos sofort in die Cloud geladen, so dass Du sie immer dabei hast oder direkt vom heimischen Rechner abrufen kannst.

Mobil unterwegs: mit blitzschnellem LTE und O2 ins Internet

Nutze die Möglichkeiten des Internets mit O2 und der blitzschnellen LTE-Technologie, die Dir das iPhone SE zur Verfügung stellt. Besuche Websites, lade Dir die neuesten Apps aus dem App Store oder streame hochauflösende Videos Deiner Lieblingsserien oder -filme. Mit dem kompakten Apple Smartphone und dem richtigen Vertrag genießt Du jederzeit ein optimales Nutzererlebnis im Internet. Im täglichen Umgang mit Deinem iPhone SE, das Du mit Vertrag bei O2 erhältst, unterstützen Dich natürlich auch das fortschrittliche und bedienungsfreundliche IOS Betriebssystem und Siri, Dein persönlicher Sprachassistent. Mit Hilfe des effizienten M9 Motion Coprozessors kann Siri immer im Hintergrund laufen und sofort in Aktion treten, wenn Du „Hey Siri“ sagst.

Jetzt iPhone SE mit Vertrag bei O2 kaufen

Gigantische Leistungen in kompakter Form: Entscheide Dich jetzt, das Apple iPhone SE mit Vertrag bei O2 zu kaufen. Und Du kannst schon bald die Rechenpower des A9 Prozessors und die Bildqualität der 12 Megapixel Kamera nutzen und rasant mit LTE im Internet surfen.