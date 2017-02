Optimus-Tablet von LG kommt 2010 mit Android – „Besser als Apples iPad“ und 10 Smartphones bis Ende des Jahres

Dass LG in den Tablet-Markt einsteigen möchte, wundert wenig und ist mittlerweile bekannt. Der Marketing-Vizepräsident von LG, Chang Ma, erzählte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass noch in diesem Jahr ein Android-Tablet auf den Markt kommen und dass es die Antithese des iPads werden wird – ein weiter vermeintlicher iPad-Killer?

LG’s Chang Ma offenbarte große Pläne und zeigt sich zuversichtlich, dass das Tablet der Optimus-Reihe, das bereits im Juli angekündigt wurde, neben dem Konsumieren von Inhalte produktive Elemente und „high-end features and new benefits“ bieten wird – diese würden dem iPad angeblich fehlen. Es stellt sich hier die Frage, wie genau LG die produktive Seite seines Tablets gestalten will. Googles Android verfügt über wenige vorinstallierte Apps, mit denen sich kreative Inhalte gestalten lassen, und vor allem sind diese auch noch nicht für Tablets optimiert. Für das iPad gibt es interessanterweise hingegen einiges an Software mit denen sich produktiv arbeiten lässt. Ich bin sehr neugierig was LG an Software aus dem Ärmel zaubert.

„Our tablet will be better than the iPad.“

Was die Hardware anbelangt, so will LG offenbar auch in die Vollen gehen. Während Sascha von Netbooknews auf 1GHz Snapdragon Prozessoren spekuliert, vermutet Kelly von Intomobile, dass bereits die Nvidia-Tegra-2-Chips in den Tablets verwendet werden könnten. Damit hätten wir es mit einem 1-GHz-Dual-Core-Cortex-ARM9-Prozessor zu tun, mit dem Full-HD-Videos (1080p) inklusive HDMI-Out, eine 12MP Kamera sowie eine Displa -Auflösung von 1680 x 1080 Pixel unterstützt werden können. Falls LG es ernsthaft schaffen würde, die Tegra-2-Plattform bis zum Jahresende in einige seiner Produkte zu integrieren, könnten sie sich von der Konkurrent absetzen. Allerdings steht die Prozessor-Konkurrenz nicht still. Denn Qualcomm soll zu Ende des Jahres die ersten Snapdragon Dual Core-Prozessoren ausliefern, sodass auch noch im vierten Quartal dieses Jahres Smartphones und Tablets damit erscheinen können. Ob dem so ist,wernden wir sehen, doch genau aus diesem Grund, solle LG sich schon ranhalten, um überhaupt wieder mithalten zu können. Im Augenblick verliert der südkoreanische Konzern nämlich Marktanteile an HTC, RIM und Apple.

Das ist dem Technikriesen bekannt. Daher ist dieser bereits eine Kooperation mit Microsoft eingegangen, um wenigstens ein Windows Phone 7 Smartphone im Laufe des Jahres zu produzieren. Insgesamt plant LG noch in diesem Jahr zehn Smartphones auf den Markt zu bringen – einige davon sollen auch mit dem Tegra-2-Chip und Android ausgestattet werden. Eines der ersten mit einem Dual Core-Prozessor könnte das LG enV Touch 2 sein.

Die in der letzten Zeit heraus gekommenen Produkte aus dem Hause LG haben mich abgesehen vom LG GD880 nicht sonderlich überzeugt. Und selbst das GD880 mini hätte mit einem Betriebssystem wie Andorid noch besser gewesen sein können. Denn diesem fehlt es einfach an Erweitungsmöglichkeiten, was die Software angeht. Angebote für Smartphones ohne Vertrag von LG gibt es sowohl auf Amazon, als auch im Preisvergleich.

[via electronista und netbooknews]