Palm bringt bald neue Smartphones und ein webOS-Upgrade

Palm-Fans können aufatmen! Trotz der kürzlich getätigten Aussage von HP-Chef Hurd, dass es bei dem Kauf von Palm in erster Linie um das Know-How und die Patente ging, wird weiterhin fleißig an neuen Smartphones gearbeitet und entwickelt. Sogar das webOS soll ein Update erhalten.

Vermutlich sollte diese Neuigkeit gar nicht so früh die Runde machen, doch auf einem AT&T -Webinar (also ein Seminar, welches über das Web gehalten wird), das gestern am 17. Juni gehalten wurde, waren Entwickler von Palm geladen, allen voran Josh Marinacci, der für Palm Developer Relations arbeitet. Im Laufe der Veranstaltung kam die Frage auf, ob Palm in diesem neue Geräte herausbringen wird. Darauf kam die Antwort, dass sie eigenlich während des Übernahmeprozesses von HP nicht über zukünftige Roadmaps reden dürfen. Dennoch kam heraus, dass einen Plan gibt, weitere Geräte zu bauen und auch an einer neuen Version des webOS. Abschließend sagte der Sprecher, dass das nächste Jahr sehr aufregend werden wird.

Hier im Original:

“I’m not allowed to talk about future roadmaps, especially because we’re in the process of being acquired by HP, so I can’t say. But yes we have a road map. We are working on future devices. And [a] new version of the OS. So I think, you’re going to find the next year very exciting.”