Parrot stellt Drohne Bebop 2 vor

Gestern Abend lud Parrot zum Ausprobieren der Bebop 2 ein. Wir waren dabei und schildern euch hier unsere Eindrücke von der 549-Euro-teuren Drohne der zweiten Generation.

25 Minuten. Der erste und wichtigste neue Fakt ist die mehr als doppelt so lange Akkulaufzeit mit einer Ladung (2.700 mAh), die 25 Minuten Flugvergnügen verspricht. Auf den ersten Blick sieht die Bebop 2 nämlich aus wie ihr Vorgänger und erst im Detail werden Designänderungen deutlich. Sie wiegt dabei nur 500 g.

Die neuen Propeller mit ihren drei Flügeln sind etwas größer. Maximal erreicht sie mit ihren Außenläufermotoren (bürstenlos) im horizontalen Flug bis zu 60 km/h und vertikal 21 km/h. Sie kann gegen eine Windstärke von bis zu 63 km/h anfliegen (bzw. ihre Position halten). 100 Meter Höhe erreicht sie in 20 Sekunden.

An der Kamera hat sich fast nichts geändert – es bleibt bei 14 Megapixeln mit Fish-Eye-Objektiv und Fuill-HD-Video. Einzig die Blende wurde von f/2.2 auf f/2.3 erhöht. Bei einer Drohne die die Übersicht behalten soll ist super Schärfentiefe eben eher abträglich. Die Fotos können aber nach Belieben aus der Drohne geholt werden. Entweder nimmt man einen Bildausschnitt (16:9 oder 4:3) oder das komplette Fischaugen-Bild (180°) mit Verzerrung. Die Bilder werden live auf das verbundene Steuergerät gestreamt.

Zur Steuerung kommt wieder die App „FreeFlight 3“ (App Store & Google Play) zum Einsatz (inklusive in-App-Kauf „Flight Plan“ für programmierte Rundflüge) und mit dem Skycontroller (der alte ist kompatibel), lässt sich die Reichweite über die maximal 300 Meter (je nach Tablet oder Smartphone) deutlich erhöhen (max. 2 km). Ein Paket „Black Edition“ mit schwarzer Bebop 2 und passendem Skycontroller, kommt im Januar für 949 Euro in den Handel.

Sieben Sensoren sammeln ständig Daten und die Onboard-CPU führt diese zusammen und analysiert sie. So funktioniert das System „Bebop 2“:

weitere technische Daten:

Für eine extremere Flugerfahrung kann der Skycontroller via HDMI mit der neuesten Generation FPV-Brillen (First Person View) verbunden werden. Wie ein Co-Pilot kann der Nutzer eine immersive Ansicht des Fluges genießen und live die Telemetrie-Daten sehen – ganz so als würde er sich an Bord der Bebop 2 befinden.

Das Feature “Radar” zeigt auf dem steuernden Smartphone-/Tablet-Bildschirm oder der FPV-Brille die Position der Bebop 2 in Relation zum Skycontroller sowie ihre Flugrichtung. Der Pilot kann auch sehen, wenn die Drohne das Limit des über die Antenne des Parrot Skycontroller gesendeten WLAN-Signals erreicht. Dies unterstützt den Piloten bei der Ausrichtung des Quadcopters, indem er den auf dem Display angezeigten Anweisungen folgt, sodass eine starke Signalverbindung bestehen bleibt.