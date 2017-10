Pixel Launcher mit neuen Pixel 2 Features nutzen

Das Pixel 2 ist mittlerweile auf den Markt und kommt mit einigen neuen Features. Diese sind natürlich nicht nur hardwareseitig, sondern auch in der Software hat sich einiges getan. Viele Android-Anwender nutzen die Flexibilität des Systems um andere Smartphones zu clonen oder einige nützliche Anwendungen nachzuinstallieren. Der Pixel Launcher ist so ein Beispiel. Dieser wurde aktualisiert und bringt nun einige neue Features mit.

Der Launcher ist eines der Apps, die das Aussehen des Systems für den Nutzer maßgeblich verändern können. Mit dem neuen Pixel Launcher bekommt ihr nun die neue Google Search Leiste am unteren Rand, das neue App Dock, neue Animationen und einige Änderungen im App Drawer auf euer Smartphone oder Tablet. Um den neuen Pixel Launcher nutzen zu können, müsst ihr mindestens auf Android 5.0 Lollipop unterwegs sein, aber das sollte mittlerweile bei den meisten Nutzern so sein. Was müsst ihr tun? Ladet euch den Pixel Launcher (wenn ihr mit Root unterwegs seid) herunter und installiert ihn als Systemapp, damit ihr die Google Now Seite auch sehen könnt. Ist euer Gerät nicht gerootet könnt ihr den Launcher mit Mod nutzen, der dieselben Features mitbringt. Die Pixel Wallpaper 2017 App macht die neuen animierten Wallpaper für euch verfügbar. Hier sind nochmal die Links:

Pixel Launcher

Pixel Launcher Mod (mit Google Now Seite)

Pixel Wallpapers 2017

Google Wallpaper App

Schaut euch dazu gern das Video von Android Police an, die das noch einmal in aller Ausführlichkeit erklären.

