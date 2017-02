Qbo YOU-RISTA und MILK MASTER im Test – das innovative Kapselsystem von Tchibo

Im März letzten Jahres stellte Qbo die neue Kaffeemaschine You-Rista vor, die mit smarten Features und einem Umweltbewusstsein auftreten möchte. Ich habe mir die Maschine für euch etwas näher angeschaut.

Vorweg: Qbo ist ein Kunstwort aus Cube (bezieht sich auf die würfelähnlichen Kapseln) und Tchibo, der Hersteller der Maschine.

Lieferumfang

Bestellt ihr die YOU-RISTA Maschine von Qbo bekommt ihr natürlich die Maschine selbst, nebst einer Bedienungsanleitung, einem Behälter für Leerkapseln und einer Tropfschale geliefert.

Wenn ihr das Bundle mit dem Milchbehälter, dem sogenannten MILK MASTER bestellt, ist dieser natürlich auch mit dabei.

Einrichtung

Die Einrichtung ist ziemlich schnell erledigt. Zuerst räumt ihr natürlich einen Platz in eurer Küche frei. Mit 28,1 x 21,7 x 31,5 Zentimeter ist die Maschine verdammt kompakt und hat auch in einer kleinen Ecke platz. Danach schiebt ihr die Tropfschale, den Kapselbehälter und die kleine Tropfschale für Espressotassen an die dafür vorgesehene Stelle. Zu guter letzt kommt noch Wasser in den Behälter und der Milkmaster wird mit Milch bestückt. Den Milkmaster korrekt zu installieren ist so eine Sache. Hier ist es wichtig, dass er richtig einrastet. Am besten drückt ihr nochmal ein wenig. Macht ihr das nicht, wird aus der Qbo schnell ein milchspeiendes Monster, dass euch schnell mal die halbe Küche versaut. Also lieber beim ersten Milchkaffe oder Latte Macchiato das Glas anheben und schauen, ob alles richtig funktioniert. Aber kommen wir zur Einrichtung. Die funktioniert per App und ist sehr idiotensicher. Die Maschine wird ins lokale WLAN gehangen und muss eventuell noch ein Firmwareupdate überstehen. Das war es dann auch schon.

Die App

Eine smarte Kaffeemaschine wäre natürlich nichts ohne eine entsprechende App. Die hat Tchibo sehr einfach aber dennoch ansprechend gestaltet. Das erste und wahrscheinlich wichtigste Menü in dem ganzen Programm ist der Abschnitt Getränke. Dort kann man sich auf Basis der üblichen Kaffeegetränke (Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffé, Caffé Grande, Cappuccino, Caffé Latte, Milchkaffee, Latte Macchiato, Iced Cappuccino, Iced Caffé Latte, Iced Latte Macchiato) ein entsprechend gepimptes Getränk bauen. Die Milchgetränke werden aber nur freigeschaltet, wenn eure Maschine auch über einen Milk Master verfügt. Wenn man das nun mal am Beispiel des Latte Macchiato durchexerziert, kann man nun die Bestandteile des Getränks selber varrieren. Will ich also heiße oder kalte Mich, soll das Glas 80, 200 oder 280 Milliliter groß sein. Ist das entschieden kann man nun noch die einzelnen Bestandteile und ihr jeweiliges Volumen angeben. So kann man sich selbst seinen Kaffee bauen und die Anteile von Milch, Milchschaum und Kaffee definieren. Nun braucht die Kreation noch einen Namen und zack ist das Teil gespeichert und wird auf die Kaffeemaschine synchronisiert. Dort ist das Getränk dann auch in der Menüauswahl verfügbar. Was gut ist: Die Maschine setzt das Getränk dann auch nahezu immer so um. Auf Wunsch kann man sein Getränk übrigens auch in die Qbo Cloud synchen. Warum? Ihr könnt dann euer Getränk auch in den Qbo Stores in Berlin oder woanders genießen.

Im nächsten Menüpunkt finden sich Informationen zur Maschine selbst. Wie ist der Reinigungs- bzw. Entkalkungsstatus, Ist der Milk Master angeschlossen oder Bedarf es einer Firmwareaktualisierung. Außerdem lassen sich hier ein paar Maschineneinstellungen vornehmen, das Getränkemenü kann bearbeitet werden, man kann Push-Benachrichtigungen für bestimmte Aktionen an- oder ausschalten und es gibt einen Punkt für Fragen bzw. Hilfestellungen zur Maschine. Sehr übersichtlich und gut aufbereitet das Ganze.

Der dritte Menüpunkt zeigt euch euren Qbo Account und das Kaffee-Log. Hier sehr ihr, wieviele Kaffee und vor allem was für Kaffee eure Maschine gebrüht hat. Außerdem gibt es ein paar Medaillien, die man über das Kaffeetrinken freischaltet bspw. für eine bestimmte Anzahl an Kaffee oder bestimmte Sorten. Je mehr Medaillien man freischaltet, desto höher steigt man im Qbo Rang (Qbo-Einsteiger, Qbo-Freund etc.). Ich bin im Moment ein Qbo-Genießer.

Im vierten Menüpunkt findet sich noch ein Qbo Store zum Nachbestellen diverser Sorten oder zum Kaufen von Zubehör etc. Der fünfte Punkt beherbergt noch ein paar Einstellungen und einen Qbo-Finder zum finden von Qbo Stores in eurer Nähe.

Was in der App leider fehlt? Man kann den Brühvorgang nicht im Programm selbst starten. Dies muss an der Maschine erledigt werden. Stört mich persönlich aber überhaupt nicht.

Bedienung

Die App braucht man aber zur alltäglichen Bedienung der Maschine nicht. Denn: Sind alle Getränke drin, kann man alles weitere direkt an der Maschine machen. Dort finden sich drei normale Knöpfe und ein Drehknopf. Der erste Button ist für die Getränke zuständig. Über den Drehknopf kann man dann durch die Getränke scrollen und das entsprechende per kurzem Druck auswählen. Funktioniert tadellos. Danach will die Maschine eine Kapsel mit Kaffee von euch. Also passende Sorte ausgewählt, Hebel hoch, Kapsel rein, fertig. Dann geht auch schon der Brühvorgang los.

Die leere Kapsel fällt dann in den Kapselbehälter, welcher 6-8 Kapseln problemlos fasst. Die Maschine sagt euch dann rechtzeitig, wann ihr den Behälter leeren sollt. Genauso ist es mit dem Wassertank und der Tropfschale, die ebenfalls gefüllt bzw. geleert werden müssen.

Warum die Tropfschale geleert werden muss, selbst wenn nichts daneben geht? Die Maschine benutzt ein wenig Wasser um den Heizkreislauf wieder zu kühlen. Das „Kühlwasser“ landet dann in der Tropfschale. Da die Maschine aber sehr leicht auseinander- bzw. zusammengebaut werden kann, ist das alles in Windeseile erledigt. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu den Knöpfen. Der zweite Knopf ist für das Tasse vorwärmen oder für Spülvorgänge bspw. des Milk Masters. Die dritte Taste bietet euch dann nochmal die Maschinen-Einstellungen, die man auch in der App findet (Wasserhärte etc.).

Reinigung

Die Reinigung der Maschine ist relativ einfach. Das Gerät sagt euch, wenn die nächste Reinigung fällig ist. Ist das der Fall benutzt ihr eine Reinigungskapsel statt Kaffeekapsel (muss gekauft werden) und füllt den Wassertank. Ein Gefäß mit min. 500ml Fassungsvermögen sollte dann unter dem Auslass platziert werden. Die Qbo reinigt sich dann völlig selbstständig. Danach könnt ihr euren Kaffee wieder genießen.

Kommen wir noch zum Milk Master. Dieser sollte täglich auseinander genommen und gereinigt werden, um hygienisch einwandfrei zu sein. Dabei geht es natürlich nicht um den Behälter als solches, sondern um die Einheit am Kopf des Milk Masters. Der Rest des Behälters mit der Milch kann im Kühlschrank aufbewahrt werden. Wie das Ganze funktioniert sieht man im folgenden Video:

Fazit zur Qbo YOU-RISTA

Mein Fazit nach mehr als 150 Kaffee? Die Qbo ist für mich aktuell eine der besten, wenn nicht sogar die beste Kaffeemaschine. Der dort gebrühte Kaffee kommt ziemlich nahe an den eines Vollautomaten heran. Es hängt aber sehr stark von der gewählten Sorte ab. Einige Sorten sind zum Beispiel überhaupt nichts für mich und von der Zusammensetzung (Robusta / Arabica) auch nicht toll. Die Kaffeewürfel sind verdammt klein und aus Plastik, was der Umwelt zugute kommt (da kein Alumium). Mit der App hat man außerdem die Möglichkeit sehr einfach seinen eigenen Wunschkaffee zu bauen. Das gefällt! Mit knapp 350 Euro inklusive Milk Master ist die Maschine zwar kein Schnäppchen aber sein Geld auf jeden Fall wert!

Vielen Dank an Tchibo / Qbo für die Bereitstellung des Testgeräts!