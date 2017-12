Qualcomm kündigt offiziell den Snapdragon 845 Chipsatz an

Nach Monaten von Gerüchten hat das Warten jetzt ein Ende. Qualcomm hat offiziell den Snapdragon 845 SoC angekündigt. Dieser Chipsatz wird uns 2018 wahrscheinlich bei sehr vielen Flaggschiffen in der Smartphone-Branche begegnen.

Über die technische Leistungsfähigkeit gibt es bis jetzt noch nicht so viel zu berichten. Der Herstellungsprozess basiert auf jeden Fall auf der 10nm Technologie. Dann soll der neue Prozessor auf jeden Fall wieder schneller werden aber auch am Energiemanagement wurde gearbeitet. Eventuell ist es bald möglich, dass ein Smartphone bei normaler Benutzung wirklich 2 Tage hält.

Wir wissen auch, dass Qualcomm den Snapdragon 845 mit seinem X20 LTE-Modem koppeln wird. Dieses LTE-Modem bietet dann Gigabit-Konnektivität. Natürlich ist dies auch vom jeweiligen Provider abhängig. Des Weiteren kündigte Qualcomm einen Windows 10 Rechner mit dem Prozessor an. Auf diesen kann man auf jeden Fall ebenfalls sehr gespannt sein. Da die Qualcomm-Konferenz in Maui gerade erst begonnen hat, wird es in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch weitere Informationen zum neuen Snapdragon 845 geben.

