Smart Home: Logi Circle – WLAN Kamera im Test

Im Bereich Smart Home gibt es diverse Möglichkeiten einen Einbruch zu bemerken – Sirenen, Türkontakte, Bewegungsmelder und natürlich auch WLAN Kameras. Ende letzten Jahres habe ich euch die Netatmo Welcome vorgestellt, die zur Innenraumüberwachung eingesetzt werden konnte und über eine Gesichtserkennung verfügte. Das machte es möglich bekannte Gesichter zu erkennen und sich benachrichtigen zu lassen, wenn die Frau oder die Kinder nach Hause kommen. Aber auch unbekannte Gesichter und Bewegungen konnte die Netatmo Welcome erkennen, hatte aber den Nachteil, dass Sie nicht zwischen Haustieren und Menschen unterscheiden konnte. Über einen potentiellen Einbrecher würde man aber auf jeden Fall informiert werden. Nun möchte ich euch aber die WLAN Kamera Logi Circle vorstellen.

Anfang letzten Jahres hatte Logitech die größte Markenumwandlung seiner Geschichte vollzogen und die Marke Logi präsentiert. In dem neuen Portfolio befindet sich auch die Logi Circle, welche in erster Linie euren Tagesablauf festhalten und zusammenfassen will – aber dazu später mehr.

Im Karton befindet sich die Kamera selbst nebst einer Ladestation, einer Bedienungsanleitung, einem Kabel und dem dazugehörigen Netzstecker. Der Karton ist schlicht und in einer warmen Farbe gehalten. Die Front ziert das neue Logi Logo. Auch das Design der Kamera ist relativ simple und einfach. Sie steht auf einem ringförmigen Fuß, wobei die Kamera an sich kugelförmig in den Ring eingepasst ist. Die Fläche in der sich die Linse versteckt ist schwarz und durch Glas geschützt, wobei der Rest in mattem Weiß gehalten ist. An der Verarbeitung und den gewählten Materialien kann man absolut nichts aussetzen.

Das Setup

Die Einrichtung ist sehr einfach und wird durch die dazugehörige App auch idiotensicher beschrieben. Wenn ihr das Programm aus dem jeweiligen App Store oder Play Store heruntergeladen habt, braucht ihr die Kamera nur einschalten und warten bis die Verbindung automatisch erkannt wird.

Da die aufgenommenen Videos in der Cloud und nicht lokal gelagert werden, benötigt ihr auch einen Account bei Logitech. Dieser ist aber wie üblich schnell angelegt und schon kann es weiter gehen. Wenn man die initiale Einrichtung abgeschlossen hat, ist es möglich, dass die Kamera zu allererst ein Firmware-Update herunterladen möchte. Das hat bei mir ein paar Minuten gedauert, wurde aber ohne Probleme installiert. Erwähnenswert ist, dass die WLAN Einstellungen von meinem iPhone übernommen wurden, was die Einrichtung noch ein klein wenig beschleunigt.

Die Bedienung der Logi Circle

Die Logi Circle ist keine WLAN Kamera die fest an einem Ort platziert werden muss. Man hat die Möglichkeit die Kamera im Dauerbetrieb auf der Ladestation (die Kamera sitzt bombenfest auf dem Magnet der Station) laufen zu lassen, kann sie an die Wand kleben oder hängen, oder aber in der Gegend rumtragen und beliebig verschieben. Wie geht das? Die Logi Circle besitzt einen Akku, welcher drei Stunden Streaming ermöglicht oder im Low Power Modus bis zu zwölf Stunden durchhält. Low Power Modus bedeutet, dass die Kamera wirklich nur angeht und streamt, wenn die App geöffnet wird.

Aber was kann die Kamera eigentlich? Die Logi Circle bietet die Möglichkeit Bewegungen zu erkennen und beschreibt diese als „Circle-Aktivität“, über die ihr dann per App benachrichtigt werdet. Es werden dann ein paar Minuten Video mit dem dazugehörigen Ton gespeichert.

Die Circle unterscheidet genau wie die Welcome leider auch nicht zwischen Bewegungen von Menschen und Haustieren und benachrichtigt also auch dann, wenn eine Katze durchs Bild läuft. Glücklicherweise ist das bei dieser Kamera aber nicht ganz so penetrant, wie bei der Netatmo Welcome. Was der Logi Circle dennoch fehlt ist die Gesichtserkennung, aber das ist auch gar nicht der Sinn und Zweck der Kamera. Die WLAN Kamera möchte euren Tagesablauf festhalten und dokumentieren. Genau dieses Prinzip findet sich auch in der App wieder.

Wenn die App geöffnet wird ist man sofort im Streaming-Modus. Auf der rechten Seite finden sich dann ein paar Blasen mit Uhrzeiten, die eure Timeline des Tages beschreiben. So könnt ihr die wichtigsten Ereignisse eures Tages noch einmal Revue passieren lassen. Neben dem üblichen Live-Streaming Modus gibt es außerdem noch einen Punkt „Tages-Resümee“.

Wenn man diesen Modus aktiviert werden alle „Circle-Aktivitäten“ des letzten Tages (ab Mitternacht) im Schnelldurchlauf abgespielt. Eine lustige Sache, wenn man die Familienmitglieder durchs Bild wuseln sieht und den vergangen Tag noch einmal im Zeitraffer beobachten kann. Fast eine Art Videoselfie der Familie…

Jede „Circle-Aktivität“ und das Tagesresümee kann man als Video herunterladen und ablegen. So könnt ihr ein Videotagebuch erstellen und immer wieder zu bestimmten Zeitpunkten zurückkehren. Es wäre ein nettes Feature, wenn das bereits die Logi Circle übernehmen würde und die Resümees immer wieder abrufbar wären.

Auf der linken Seite der App findet ihr einen Button zum Schnappschuss machen und einen Button zum Gegensprechen. Ihr könnt also von unterwegs mit eurer Familie „funken“. Der eingebaute Lautsprecher in der Circle macht es möglich.

Weiterhin gibt es auch noch ein Einstellungsmenü in dem ihr den Sparmodus aktivieren, die Sicht um 180° auf den Kopf stellen (wenn die Kamera an der Decke hängen würde), ein Firmware Update starten, den Lautsprecher aktivieren, den Nachtsichtmodus anschalten oder die LED an der Kamera an/ausschalten könnt. Weitere Logi Circle Kameras lassen sich ebenfalls hinzufügen oder entfernen.

Was im täglichen Betrieb ab und an stören kann ist der extreme Fischaugeneffekt der Weitwinkellinse und die mit 720p mäßige Auflösung. Leider sind dadurch manche Personen verzerrt und nicht realistisch dargestellt, je nachdem wo man sich gerade im Bild befindet. Was der Logi Circle außerdem gänzlich abgeht ist das fehlende Web-Interface. Man kann leider nur über die App streamen. Eine Webversion wie bei der Netatmo Welcome oder eine Mac/PC App wären hier schon sehr von Vorteil.

Fazit zur Logi Circle

Die Logi Circle aus dem Hause Logitech ist in meinen Augen keine klassische Überwachungskamera. Bewegungszonen und eine Gesichtserkennung fehlen bei ihr. Die Circle ist mehr ein soziales Gadget und will das wahrscheinlich auch sein. Die Einrichtung ging zügig von der Hand und über den Akku hat man die Möglichkeit seinen Tag wirklich überall in der Wohnung festzuhalten und zu dokumentieren. Die Benutzerfreundlichkeit ist hervorzuheben und das Tages-Resümee ist auch ein wirklich tolles Feature, was es dem Nutzer erlaubt, jeden Tag im Jahr in einem 30 Sekunden langen Video wieder zu sehen. Vielleicht bietet die Logi bald die Möglichkeit diese Zeitrafferaufnahmen in einer Kalendersicht zu organisieren oder ähnliches. Wünschenswert wäre es!

Außerdem sehr nützlich ist die Gegensprechfunktion mit der man zum Beispiel sein Kind im Kinderzimmer zum Essen rufen könnte. Die Auflösung der Videos könnte jedoch ruhig bei 1080p liegen. Aktuell könnt ihr die Kamera für 158,50€ bei Amazon erwerben.

Vielen Dank an Logitech für die Bereitstellung des Gerätes.