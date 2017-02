Sonos Play:1 im Test – macht Lust auf mehr!

Im letzten Jahr konntet ihr bei uns eine komplette Testreihe zu dem Multiroom System von Raumfeld verfolgen. Neben Raumfeld gibt es eine ganze Reihe anderer Hersteller, die versuchen mit der Referenz in diesem Marktsegment mitzuhalten – Sonos. Den kleinsten Lautsprecher aus dem Hause Sonos möchte ich euch heute vorstellen – den Sonos Play:1.

Technische Daten

Fangen wir doch zuerst mit dem technischen Vorgeplänkel an. Der Kleine ist 161,45 Millimeter hoch, 119,7 Millimeter breit und genauso tief. Mit einem Gewicht von 1,85 Kilogramm bringt er fast ein halbes Kilogramm mehr auf die Waage als der kleinste Konkurrenzlautsprecher von Raumfeld (One S).

Die Box kommt mit der Unterstützung für WLAN 802.11b/g daher und verzichtet somit auf die neueren n & ac WLAN Standards. Weiterhin funktioniert er auch mit dem SonosNet, einem separaten WLAN Netz mit AES Verschlüsselung nur für das Sonos System. Damit kann man WLAN Störungen vermeiden, benötigt dafür aber extra Sonos Zubehör. Weiterhin ist ein Ethernet Port für 10/100 Mbit Netze an Board. Ein USB Anschluss für Streaming von Sticks oder USB Festplatten fehlt hier aber – leider.

In dem Play:1 steckt ein Hochtöner für die hohen Frequenzen und ein Mitteltöner, der sich um den restlichen Frequenzbereich kümmert.

Im Vergleich: Im Raumfeld One S waren ein Hochtöner, ein Tiefmitteltöner und zwei Tieftöner.

Weiterhin hat Sonos zwei digitale Verstärker der Klasse D in dem Play:1 verbaut. Für die Montage per Wandhalterung oder an einem Ständer hat der Hersteller auf der Rückseite auch noch ein 1/4 Zoll Gewinde vorgesehen. An dieser Stelle sollte man noch erwähnen, dass der Zwerg zwar nicht wasserdicht oder wasserfest ist, dennoch aber im Badezimmer bei laufender Dusche betrieben werden kann. Selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit funktioniert der Sonos tadellos.

Material und Verarbeitung

Wenn man Sonos etwas nicht absprechen kann, dann ist es das Auge für gutes Design. Der Play:1 ist mit seiner Zylinderform sehr einfach und unauffällig gehalten, aber dennoch ein Blickfänger. Auch die gewählten Materialien überzeugen.

Der Hersteller hat rings um den Lautsprecher ein Gitternetz aus Metall gezogen und dies auch sehr sauber verarbeitet. Auf der Oberseite findet man außerdem eine hochwertige Plastikabdeckung, auf der gut übersichtlich eine LED und zwei Tasten angebracht sind – die Lautstärkewippe und eine Taste für Play/Pause. Der Rest der Steuerung findet in der zentralen App statt, zu der ich später komme.

Am unteren Ende der Box findet man gummierte Füße, damit der Play:1 nicht durch die Gegend rutscht. Durch seine kompakte Form kann man ihn außerdem sehr gut greifen und mal eben mit in einen anderen Raum nehmen. Der Nachteil dieser wirklich kompakten Bauart ist das Fehlen von USB Anschluss, Chinch Port und dem 3,5mm Kopfhöreranschluss.

Einrichtung & Bedienung

Windows Desktop Programm

Mac App

Die Einrichtung des Sonos Play:1 ist ein Kinderspiel. Die App führt den Nutzer gut durch die Installation. Direkt am Anfang könnt ihr auswählen, ob ihr den Lautsprecher in ein bestehendes System ziehen möchtet oder ein neues Sonos System einrichtet.

Nun habt ihr die Wahl, ob ihr euer WLAN oder Sonos Boost als Einrichtungsmethode nutzen wollt. Für die zweite Option benötigt ihr eine Sonos Boost oder Bridge Komponente. Habt ihr euch für eine Option entschieden erkennt die App wirklich sofort, welcher Lautsprecher in eurer Nähe steht. Um den Play:1 nun einzurichten muss man gleichzeitig die Play- und die Vol-Up-Taste betätigen. Nun beginnt die LED auf der Oberseite orange zu blinken und der Prozess geht weiter. Nachdem ihr euch mit dem WLAN des Lautsprechers verbunden habt, sagt ihr dem Play:1 noch, welches euer WLAN und wie das dazugehörige Passwort ist.

Danach braucht ihr nur noch den Raum auswählen, in dem der Lautsprecher stehen soll und das war es. Eventuell fällt noch ein Firmware Update an, welches aber ebenfalls schnell erledigt ist. Theoretisch ist hier Schluss.

Wenn man möchte, kann man als Zusatz noch die Sonos Trueplay Einrichtung durchführen (leider nicht für Android [Danke Denis]). Trueplay dient dazu, den Raum mit dem Mikrofon eures Smartphones so auszumessen, dass der Lautsprecher an einem idealen Standort aufgestellt wird. Im Video wird die Einrichtung ziemlich gut demonstriert.

Ansonsten gibt es zur Bedienung wenig zu erklären, denn alles geht ziemlich intuitiv von der Hand.

Die App ist durchdacht und gut designt worden. Ihr habt die Möglichkeit entweder Musik von eurem iPhone / Smartphone abzuspielen, auf Radiosender aus TuneIn zuzugreifen oder ihr fügt einen der unzähligen unterstützten Musikdienste hinzu. Da ist wirklich alles dabei, was Rang und Namen hat: Apple Music (keine Beta mehr), Google Play Music, Amazon Music, Deezer, Groove, Last.FM, Soundcloud, Spotify, TIDAL und auch der high fidelity Streaming Dienst WiMP.

Unter den diversen Funktionen ist auch eine Weckfunktion dabei, welche es ermöglicht den Sonos Play:1 als Radiowecker zu nutzen. Die einzigen Nachteil, die mir an dem Play:1 aufgefallen sind, sind die fehlende Möglichkeit von SD/USB Storage abzuspielen, der nicht vorhandene AirPlay Support und die fehlende Möglichkeit HiRes Dateien abspielen zu können.

Klang

Der erste Eindruck des kleinen Sonos Play:1 kann trügen! Man vermutet nicht, dass der Hersteller so einen Wums in diese kleine Box gepackt haben könnte. Egal was man dem Play:1 zum Verarbeiten gibt – sei es Jazz, Klassik, Pop oder Rock – der Zwerg macht immer ein sehr gutes Ergebnis daraus. Die Höhen sind stets präzise ohne dabei aber schrill zu wirken. Auch die Mitten kommen gut durch und der Bass ist auch erstaunlich präsent.

Meiner Meinung nach ist der Sound generell sehr gut ausbalanciert, könnte für den ein oder anderen unter euch aber wahrscheinlich etwas zu basslastig sein. Das ist mir vor allem bei Rock-Klängen aufgefallen, gefällt mir persönlich aber ganz gut. Wem das etwas zu viel des Guten ist, der kann über den Equalizer die Höhen und Tiefen nachregeln.

Auch in höheren Lautstärkebereichen macht der Sonos Play:1 eine sehr gute Figur. Erst sehr spät hört man dann doch, dass es sich nur um eine kleine Variante eines Lautsprechers handelt. Aber um diese Situation hinzukriegen muss man schon kräftig aufdrehen. In jedem Fall lassen sich mit dem Kleinen auch größere Räume problemlos in klaren Sound einhüllen. Schönes Ergebnis!

Fazit

Tja, was soll ich sagen. Sonos zeigt wo der Hammer hängt und das auch noch zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Für 229 Euro bekommt ihr einen sehr guten und kompakten Lautsprecher der alltagstauglich ist und jeden Raum in glasklaren Sound tauchen kann. Mit dem Preis ist der Sonos Play:1 sogar noch günstiger als der One S von Raumfeld für 250€, der aber ein/zwei Anschlussmöglichkeiten mehr bietet. Die Sonos App kommt in meinen Augen wesentlich besser weg, als das Pendant von Raumfeld. Die Bedienung geht gut von der Hand, es gab keine Abbrüche beim Streaming oder Abstürze der App. Der kleine Nebengeschmack des fehlenden Airplays stört mich hier ausnahmsweise nicht, da der Play:1 Apple Music Support bietet.

Ich kann euch in diesem Fall also nur raten: Greift zu! Wenn euer Budget es her gibt, solltet ihr euch gleich zwei dieser Boxen anschaffen und zu einem Stereo-Paar verknüpfen. Den Play:1 gibt es nämlich auch in einer Zweier-Kombo für 458 Euro, welche auch ab und an zum Sonderpreis angeboten wird.

Vielen Dank noch einmal an Sonos für die Bereitstellung der Testgeräte!