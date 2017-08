StilGut Couverture mit Apple Pencil Halter – edle iPad Pro Hülle mit einem kleinen Haken (+Gewinnspiel)

Im Moment ist das 2017 erschienene 10,5 Zoll iPad Pro bei mir Zuhause. Das gute Stück kostet einen nicht unerheblichen Betrag Geld und will natürlich geschützt werden. Nun könnte man zu einem originalen Apple Zubehörteil greifen, doch es gibt auch andere Alternativen am Markt. Dazu gehört auch StilGut, die sich mit edlen Hüllen & Co. mittlerweile auch im Zubehörsegment etabliert haben. Mein heutiger Testkandidat ist die StilGut Couverture iPad Pro Hülle inkl. Apple Pencil Halter.

Design

Die StilGut Couverture Hülle ist in verschiedenen Farben erhältlich. Das mir vorliegende Modell kommt in Navyblau daher. Wie üblich bei StilGut ist die Hülle von Hand maßgefertigt und besteht aus echtem Leder. Der Halter für den Apple Pencil natürlich auch. Direkt nach dem Auspacken riecht man auch, dass es sich nicht um künstlich hergestelltes Material handelt. Es riecht jedoch nicht so stark nach Leder, wie andere Produkte aus diesem Material (bspw. Portemonnaies oder ähnliches).

Schaut man sich das Case genauer an, sieht man, dass sich der Hersteller hier keine Verarbeitungsmängel leistet. Normalerweise sieht man vor allem an den Nähten und an den Kanten sehr gut, wenn der Hersteller schlampt oder die Verarbeitung nicht ganz den Erwartungen entspricht. Bei dieser Hülle kann man lange suchen, ich habe keine Mängel entdecken können.

Bei der Couverture sind lediglich die linken und rechten Ränder des iPad Pro nahezu komplett geschützt. Der obere und untere Rand des Tablets liegen komplett frei. Das hat einen großen Vorteil, da die vier Lautsprecher des Apple Tablets somit uneingeschränkt Sound ausgeben können. Auch der Lightning und der Kopfhöreranschluss sind uneingeschränkt erreichbar. Die Hülle ist somit lediglich am rückseitigen Mikro, der Kamera inkl. Blitz und den Lautstärketasten ausgespart. Vor allem die Aussparung an den Lautstärketasten hätte meiner Meinung nach etwas größer sein können, da die Knöpfe etwas umständlich zu erreichen sind.

Das Innere der Hülle ist komplett mit Microfaser ausgekleidet. Das sorgt dafür, dass das Tablet auch durch Staub nicht verkratzt wird. Ob das wirklich so ist, erfahrt ihr ein paar Zeilen weiter unten.

Der Halter für den Apple Pencil kann per Gummi an dem Deckel des Cases befestigt werden. Damit ist der Stift immer am Tablet und gut verstaut. Ich freue mich schon auf die ersten Abnutzungserscheinungen des Leders. Leder wird meiner Meinung nach erst richtig schön, wenn es altert.

Die Erfahrungen

Die Installation des Cases ist denkbar einfach. Ihr klippt das Tablet genauso in das Case, wie es der Hersteller in der Gebrauchsanleitung angibt. Das geht verdammt leicht und sorgte bei mir anfänglich für ein unsicheres Gefühl, da ich nicht wusste, ob das Tablet wirklich sicher in dem Case sitzt. Tut es aber. Es sitzt fest in der Hülle und kann nicht herausfallen.

StilGut hat das Couverture Case so konzipiert, dass sie einer originalen Apple Hülle in nichts nachsteht. Dazu gehört auch die Smartcover Funktionalität, die durch integrierte Magnete erreicht wird. Ist das Case geschlossen, geht das Tablet in den Sleep-Modus, ist sie geöffnet, wacht das iPad Pro automatisch wieder auf. Die drei verschiedenen Segmente können dann wie bei Apple Smartcover auch zu einem Dreieck geformt werden. Dieses sorgt dafür, dass ihr das iPad entsprechend aufstellen könnt und somit angenehmer malen oder Filme schauen könnt. Im Gegensatz zu Apples Umsetzung gibt es hier aber einen entscheidenden Haken.

Man kann das Dreieck nur so formen, dass die Innenseite aus Mikrofaser nach außen zeigt. Die Seite, die eigentlich euer Display schützen soll, kommt nun also mit Staub, Krümeln etc. von verschiedensten Oberflächen in Berührung. Das sorgt für eine Verschmutzung des Materials und damit auch einem geringeren Schutz des Displays. Will man das Aufstelldreieck so formen, dass das Leder nach außen zeigt, hält der Magnet nicht und ein Aufstellen ist nicht mehr möglich. Ich habe hier noch ein iPad 3 mit Apple Smart Cover, bei dem das nicht so ist.

Der Stifthalter macht seinen Job hingegend hervorragend. Der Pencil geht nicht sehr leicht hinein, sondern etwas straff. Das ist aber ganz gut so, denn sonst würde der Stift herausfallen. Selbst wenn man das Tablet so hält, dass der Stift hinausfallen könnte, tut er es nicht.

Fazit zur StilGut Couverture Hülle

StilGut bietet mit der Couverture eine erstklassige Hülle für das 10.5 iPad Pro an. Die eingesetzten Materialien sind edel und werden hervorragend von Hand verarbeitet. Es sind keinerlei Mängel sichtbar. Die verfügbaren Farbvarianten sind ansprechend und nicht zu auffällig. Auch beim Apple Pencil Halter gibt es keinerlei Notwendigkeit zur Ermahnung. Die Smart Cover Funktionalität ist das, was man von einem iPad Cover erwartet und funktioniert ebenfalls reibungslos. Es gibt jedoch einen Haken, der ärgerlich werden könnte. Die Aufstellfunktion ist leider nur auf dem Mikrofasermaterial möglich, was zu Verunreinigung und evtl. zu Kratzern führen kann. Hier ist also Obacht geboten und ich würde eine zusätzliche Displayfolie empfehlen.

Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Cover. Die verwendeten Materialien und die Handarbeit haben jedoch ihren Preis, der meiner Meinung etwas zu hoch ist. 75 Euro müsst ihr dafür aufbringen. Wer den Apple Pencil Halter benötigt sollte noch einmal 10 Euro mehr einplanen.

Vielen Dank an StilGut für die Bereitstellung des Testexemplars.

Gewinnspiel

StilGut war so nett uns ein Exemplar des Couverture Cases für das 10.5 iPad Pro inkl. Stifthalter für ein Gewinnspiel zur Verfügung zu stellen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist unter diesem Beitrag einen Kommentar zu posten. Welche Hülle benutzt ihr aktuell für euer Tablet? Wir freuen uns sehr, wenn ihr das Gewinnspiel kräftig in den sozialen Medien teil und uns und StilGut auf Facebook und Twitter folgt. Das Gewinnspiel läuft ab heute zwei Wochen. Viel Glück!