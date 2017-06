Test: Netatmo Urban Weather Station – Wetterstation für iPhone, iPad und Android-Smartphones

Es gibt Gadgets, die haben einfach diesen Must-Have-Faktor und die Netatmo Urban Weather Station ist eines davon. Klar, Wetterstationen gibt es wie Sand am Meer, aber die „smarte“ Wetter- und Umweltanalyse, die Netatmo im Zusammenspiel mit dem iPhone und iPad ermöglicht, ist einzigartig. Ihr erfahrt Dinge über eure Umgebung, über die ihr zuvor nicht mal nachgedacht habt. Aber fangen wir vorne an: Was ist die Netatmo Urban Weather Station überhaupt? Was kann sie? Wozu braucht ihr sie?



Features und Funktionsweise

Zur Netatmo Urban Weather Station gehören zwei Komponenten: die Innen- und die Außenstation. Beide sind in einem schlichten und vor allem eleganten Aluminiumgehäuse untergebracht. Beide Stationen beziehungsweise Module messen die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit, die Innenstation zusätzlich den Luftdruck, den CO2-Gehalt der Luft und den Lärmpegel im Innenraum.

Aufgrund des erweiterten Funktionsumfangs benötigt das Innenmodul eine Steckdose (via USB-Kabel), während die Außenstation mit handelsüblichen Batterien auskommt. Im Fünf-Minuten-Takt werden Messungen durchgeführt und an den Cloud-Datenspeicher von Netatmo übermittelt. Möglich wird das durch die Anbindung der Wetterstation an das heimische W-LAN-Netzwerk (Einrichtung erfolgt bei der erstmaligen Inbetriebnahme mit Hilfe eines Macs oder PCs).

Nachdem die Daten aufgezeichnet wurden, kommen die Apps für iOS und Android ins Spiel.

Die Netatmo-App

Das Alleinstellungsmerkmal der Netatmo Urban Weather Station ist das Zusammenspiel zwischen Wetterstation und Smartphone beziehungsweise Tablet. Aus diesem Grund kommt der Netatmo-App eine besonders große Bedeutung zu. Vorneweg: die Netatmo-App ist für iOS (iPad und iPhone), Android und für Mac/PC (als Web-App) verfügbar. Selbstverständlich kostenlos.

Die Netatmo-App greift nicht direkt auf die Daten der Wetterstation zu, sondern verbindet sich mit der Cloud und ruft die Daten so ab. Das hat den Vorteil, dass ihr auch mehrere Stationen an verschiedenen Orten parallel nutzen könnt. Die oben genannten Daten werden dann von der App grafisch aufbereitet und auf Wunsch auch als Verlauf in einem Diagramm dargestellt. So lässt sich nachvollziehen, wie sich die Werte in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt haben.

Darüber hinaus bietet die Netatmo-App eine Vielzahl weiterer Informationen zu den einzelnen Werten, so dass ihr diese nicht nur kennt sondern auch versteht. Ein CO2-Gehalt im Innenraum von über 1000 ppm bedeutet beispielsweise, dass ihr kurz lüften solltet. Wer möchte, der kann sich via Push-Benachrichtigung alarmieren lassen, wenn der CO2-Wert einen bestimmten Grenzwert übersteigt.

Damit ihr keine zusätzliche Wetter-App benötigt wurde auch gleich noch die Wettervorhersage der Meteo Group (Weather Pro) mit in die App integriert. Eine ausführliche Vorstellung der Netatmo-App findet ihr in meinem Video am Ende des Beitrags.

Fazit: eine tolle Ergänzung für jeden Haushalt

Die Netatmo Urban Weather Station ist nicht nur für Gadget-Liebhaber interessant, sondern für jeden, der mehr über seine Umwelt erfahren möchte. 169 Euro sind dafür ein angemessener Preis, denn bei der Netatmo Wetterstation stimmt einfach alles: Verarbeitung, Leistung und natürlich der Funktionsumfang der App. In der Tat gibt es bedeutend günstigere Alternativen, die ohne Smartphone-Anbindung auskommen, aber diese können – was die Vielzahl der Features angeht – nicht mit der Urban Weather Station mithalten.

Habt ihr noch Fragen? Dann schaut euch mein ausführliches Video-Review an:

Ihr habt immer noch Fragen? Dann ab damit in die Kommentare! 😉