Withings Pulse Ox ausprobiert – Besser als der Withings Go?

In dieser Woche konntet ihr bei uns jeden Tag einen neuen Test verfolgen. Am Dienstag haben wir euch den Fitnesstracker Withings Go vorgestellt. Nun möchte ich diese Woche mit dem „großen Bruder“ des Go abschließen – dem Withings Pulse Ox.

Lieferumfang und Design

In der kleinen Box versteckt sich der Withings Pulse nebst einem Gürtel-Clip, einem Armband aus Silikon, einem Ladekabel und natürlich etwas Papier damit man sich zur Installation und zur Bedienung etwas aufschlauen kann. Das mir vorliegende Exemplar ist die schwarze Version. Den Tracker kann man außerdem noch in Blau beziehen, wobei da nur das Armband eine andere Farbe hat.

Im Gegensatz zu dem kleineren Bruder setzt der Hersteller bei dem Pulse auf ein härteres, kantigeres Design. Die Basis für das Modell bildet ein 43 x 22 x 8 Millimeter großer und 8 Gramm schwerer Quader, der an der linken und an der rechten Seite abgerundet ist. Durch dieses breit gezogene Aussehen bleibt Platz für den OLED Touchscreen mit einer Auflösung von 128 x 32 Pixeln, der verschiedenste Informationen anzeigen kann. Auf der Oberseite befindet sich noch ein Button, der zum Aufwecken des Trackers verwendet werden kann. Auf der Unterseite befindet sich der USB Anschluss zum Laden des Gerätes und auf der Rückseite findet man den Sensor zur Pulsmessung und zur Messung der Sauerstoffsättigung. Farbliche Akzente findet man hier nicht, denn das Gadget ist komplett in schwarz gehüllt.

Das Design gefällt mir ganz gut, ist aber für die weibliche Fraktion unter uns mit hoher Wahrscheinlichkeit zu klobig und zu groß. Sicher gibt es da auch Unterschiede in den Geschmäckern, aber ich denke, dass der Großteil der weiblichen Käufer eher auf kleinere Tracker setzt. Weiterhin könnten die Kanten des Gerätes überall leicht abgerundet sein, denn vor allem die obere und untere Kante des Touchscreens ist kein besonderer Handschmeichler.

Das Armband fühlt sich gut an, ist aber ein echter Staubmagnet. Direkt nach dem ersten Tragen sieht man vor allem auf dem schwarzen Band den Staub ziemlich gut. Eher unschön! Da hilft es auch nicht, dass man das Armband ohne Probleme fix unter Wasser reinigen kann. Genauso sieht es übrigens mit dem Gürtelclip aus. An dem Material und der Verarbeitung gibt es aber überhaupt nichts zu meckern. Wem der Staub auf den Geist geht, der kann auch ein Lederarmband für den Tracker kaufen. Leider gibt es aber keine Bänder von anderen Herstellern in knalligeren Farben.

Bedienung, App und Erfahrungen

Damit der Tracker auch wirklich genutzt werden kann, muss er natürlich eingerichtet werden. Das ist Withings-typisch kinderleicht gelöst und habe ich bereits beim Withings Go Test erläutert. Die zentrale Steuerung- und Informationseinheit ist die Withings Health Mate App.

Nachdem die App installiert und geöffnet ist bewegt ihr euch in das Menü „Meine Geräte“. Dort fügt ihr einfach den Withings Pulse Ox Tracker hinzu. Ihr schaltet das Gerät an der Taste ein und die App wird in Windeseile das Gadget erkennen. Danach folgt höchstwahrscheinlich ein kurzes und schnell erledigtes Firmware Update und – Fertig! Soviel zur Einrichtung…

In den Einstellungen des Gerätes könnt ihr übrigens die auf dem Touchscreen angezeigten Inhalte auf eure Bedürfnisse abstimmen. So habt ihr die Möglichkeit folgende Inhalte anzeigen zu lassen und die Reihenfolge dementsprechend anzupassen:

Vertikale Zeit (links)

Vertikale Zeit (rechts)

Schritte

Höhe

Entfernung

Aktive Kalorien

Herz+Schlaf

Horizontale Uhr

Gesamtkalorien

Die eingestellten Inhalte können dann in der Reihenfolge auf dem Touchscreen des Gerätes durchge“wischt“ werden. Interessiert ihr euch also nur für die vertikale Uhr und die Schritte, dann könnt ihr es entsprechend aktivieren. Im Gegensatz zum Withings Go verfügt der Pulse nicht über eine automatische Messung des Schlafes. Warum? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung! Ihr müsst also vor dem zu Bett gehen in dem entsprechenden Menü am Touchscreen den Schlafmodus aktivieren. Es gibt lediglich eine automatische Erkennung des Aufwachens, sonst müsstet ihr die Schlafanalyse ebenfalls manuell beenden. Meiner Meinung ganz schön umständlich. Eventuell liefert Withings hier ja noch etwas per Firmwareupdate nach. Weiterhin wäre es schön, wenn auch Schritte etc. vertikal angezeigt werden könnten. Im Moment muss man beim Tragen am Arm den Kopf leicht verrenken, damit man die Anzeige gescheit lesen kann.

Habt ihr alles konfiguriert ist der Pulse euer täglicher Begleiter. Withings gibt die Akkulaufzeit mit 2 Wochen an. In meiner Testphase bin ich auf ein Maximum von 12 Tagen gekommen, was nicht soweit davon entfernt ist. Während das Gadget also bei euch ist, misst er folgende Werte:

Schritte

Basiert auf den Bewegungen des Benutzers Höhenunterschied

Aktiv erreicht Entfernung

Basiert auf dem Benutzerprofil für hohe Präzision Kalorien<

Pulse zeigt aktive Kalorien an

App-Widget zeigt metabolische + Gesamtkalorien an Laufen

Automatisch erkannt

Tägliche Zusammenfassung von Dauer und Distanz Herzfrequenz

Zeigt die aktuelle Herzfrequenz als Momentaufnahme an Schlaf

Schlafqualität

Schlafdauer

Schlafphasen (leichter und tiefer Schlaf)

Schlafunterbrechungen

Die gesammelten Daten müssen ja nun irgendwo hin, oder? Wie bereits weiter oben erwähnt passiert die Synchronisation der Informationen beim Öffnen der App. Diese ist modern und zeitgemäß aufgehübscht und bietet euch verschiedene Dashboards zur Visualisierung eures Tages.

Initialer Einstieg ist dabei die Timeline, die euch den heutigen Tag und die Vergangenheit in einem Feed anzeigt. Dort seht ihr eure Schritte und den Schlaf. Wenn ihr weitere Withingsgeräte, wie die smarte Waage im Einsatz habt, bekommt ihr auch Gewicht, Luftqualität etc. angezeigt.

Weiterhin gibt es ein Dashboard, welches euch die aktuellen Körperdaten anzeigt und über das ihr auch in die Historie schauen könnt. Ihr findet dort informative und übersichtliche Grafiken über euer Schrittverhalten, den Schlaf und so weiter.

Wenn ihr Freunde habt, die ebenfalls Withings Geräte besitzen, dann könnt ihr über den Ranglisten Modus auch einen motivierenden Wettbewerb ausrufen. Ihr seht dort, wer von euch am aktivsten war. Während der Benutzung des Withings Pulse konnte ich keinerlei Messfehler im Vergleich zur Apple Watch oder ähnliches feststellen. Auch die App läuft performant und stabil, wobei ich nur die iOS Version testen konnte.

Fazit zum Withings Pulse Ox

Der Withings Pulse hat mir in dem Test eigentlich ganz gut gefallen. Das Design ist Geschmackssache aber in der Materialwahl und der Verarbeitung kann man dem Hersteller keinen Vorwurf machen. Die Messungen sind genau und die Bedienung des Touchscreens hat auch etwas für sich. Warum also das „eigentlich“? Die Pulsmessung ist das Hauptmerkmal, was den Pulse Ox von seinem kleineren Bruder unterscheidet. Ja, es werden auch Höhenmeter etc. gemessen, was der Go nicht kann, aber das Hauptaugenmerk liegt nun mal auf dem „PULSE“. Und genau da versteckt sich ein kleiner Fehler, denn die Pulsmessung ist nicht kontinuierlich, wie es beispielsweise selbst ein Mi Band 1s oder 2 kann, sondern muss manuell getriggert werden. Wenn man das Gadget dann aber im Armband hat, muss man es vorher aus der Fassung nehmen. Und genau da fehlt mir irgendwie der Sinn des Ganzen. Da der Tracker nun schon einige Monate auf dem Buckel hat, kann es gut sein, dass Withings in diesem Jahr oder Anfang nächstes einen Nachfolger vorstellt. Dennoch, wer ein gutes und toll verarbeiteten Fitnesstracker sucht und kein Problem damit hat, den Pulsemesser immer aus der Halterung zu nehmen, der wird in jedem Fall damit glücklich. Aktuell kostet das Gerät um die 100 Euro.

Vielen Dank an Withings für die Bereitstellung des Testgerätes!