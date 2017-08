WLAN Probleme mit Android Wear & iOS

Seit Ende August gibt es nun eine Android Wear App für iOS, die die Nutzung des breiten Android Wear Smartwatch Angebotes auch für iPhone User möglich macht. Nun berichten einige Nutzer auf Reddit, dass die WLAN Verbindung des iPhones abbricht, wenn man die Uhr benutzt.

Wenn die Uhr mit dem iPhone gekoppelt ist, scheint es ein Problem mit dem WLAN Empfang zu geben. Nutzer verlieren die Verbindung und können erst wieder in das Internet, wenn WLAN deaktiviert wird. Nach erneuter WiFi Aktivierung funktioniert der Empfang wieder eine Weile, bis dasselbe Problem erneut auftritt.

It works great except I’ve noticed the watch seems to interfere with my wifi connection. I’ll lose network on my phone for no reason at all and unless I disable WIFI and use LTE I can’t connect to the internet. Sometimes if I enable wifi again it will work for a short while (right now it is) but if this morning is any indication, it will lose internet connection soon.