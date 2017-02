Xiaomi stellt Mi Drone mit 4K vor

Xiaomi ist gerade auf einem Höhenflug – im wahrsten Sinne des Wortes – und hat am gestrigen Tag wie bereits vermutet eine Drone vorgestellt, die passender Weise den Namen Mi Drone trägt.

Die neue Drohne aus dem Hause Xiaomi kommt in zwei verschiedenen Versionen. Eine preiswertere, die in der Lage ist Full HD Video aufzunehmen und eine etwas teurere Variante, die eine 4K Aufnahme beherrscht. In Puncto Design findet man an der Drohne nichts aufregendes – das Teil sieht eben aus, wie eine Drohne aussehen sollte. An Bord für die Videoaufnahme ist eine 12 Megapixel Kamera von Sony. Das Gerät kann vorgegebene Routen abfliegen und kommt wieder brav zu Herrchen oder Frauchen zurück. Der 5.100 mAh starke Akku hält die Mi Drone insgesamt 27 Minuten in der Luft, was für Geräte dieser Größe ein üblicher Wert ist.

Per Controller könnt ihr das Spielzeug steuern. Funktionen wie Autohover etc. sind natürlich mit an Bord. Insgesamt drei Kilometer beträgt die Reichweite! Und was soll das Teil nun kosten? Für die Full HD Option bezahlt ihr 380 US Dollar und das Luxus-Modell kostet 456 US Dollar. Das ist für die Funktionalität und generell für eine Drohne dieser Größe echt günstig. Leider wird die Drohne wahrscheinlich nicht in Deutschland verfügbar sein. Wie findet ihr das Ding? Fetzt oder?