ZAGG InvisibleShield Sapphire Defense für iPhone 7 im Test

Heutzutage kommen Handys meist mit einem gehärteten Glas um die Ecke, welches das Display vor Kratzern schützen soll. Gorilla Glas ist das bekannteste Beispiel dafür und ist angeblich besonders kratzfest. Die Realität sieht meist anders aus: Ständiges aus der Hosentasche holen und wieder hineinschieben und feinster Schmutz, der sich dort sammelt, sorgen mit der Zeit oft dafür, dass es dennoch Mikrokratzer oder sogar gröbere Fehler auf das Displayglas schaffen. Dazu gibt es Displayschutzfolien oder ähnliches. Aus dieser Kategorie möchte ich euch heute das InvisibleShield Sapphire Defense von ZAGG vorstellen.

Lieferumfang

Der Lieferumfang ist für einen Displayschutz relativ üppig. In der schönen Pappbox, die quasi als kleines Büchlein daher kommt, findet man den Schutz an sich, nebst einem feuchten und einem trockenen Reinigungstuch, einem Mikrofasertuch, einem Staubaufkleber und einem Spachtel. Eine gut erklärte Bedienungsanleitung ist natürlich ebenfalls dabei.

Eigenschaften

Es handelt sich bei dem ZAGG InvisibleShield Sapphire Defense Displayschutz nicht um eine einfache Folie, sondern um eine etwas dickere Glasplatte mit folgenden Eigenschaften:

Neueste Technologien und Materialien machen Sapphire Defense zu einem innovativen Displayschutz aus Hybridglas, der den weltbesten Schutz gegen Stöße, Kratzer und Verschmutzung bietet.

– 7 X Stoß-, Sturz- und Kratzschutz Absorbiert und verteilt Stöße dank fortschrittlicher Technologie 7 mal besser als ein ungeschütztes Display und bietet so höheren Fall- und Stoßschutz.

– Kratzschutz: Mittels eines patentrechtlich geschützten Verfahrens werden Saphirkristalle, die zu härtesten Mineralien der Welt gehören, in den Displayschutz eingearbeitet, wodurch ein unvergleichlicher Kratzschutz mit ultraglatter Oberfläche entsteht.

– Selbstheilungstechnologie aus der Raumfahrt: Clevere Moleküle merken sich ihre Form und können Kratzer automatisch entfernen.

– Mit Schmutzschutz Das integrierte, fettabweisende Design der Oberfläche verhindert Fingerabdrücke und Verschmutzungen, damit Ihr Display immer klar und sauber ist.

– Ultra-klar: Akribisch getestete Materialien wurden ausgewählt um 100 % Klarheit, eine bessere Bildtiefe zu liefern und erstaunlich hohe Ansprechbarkeit zu gewährleisten.

– Einfach anzubringen: Pfiffige EZ-Apply®-Tabs sorgen dafür, dass Sie Ihr Sapphire Defense einfach und präzise anbringen können.

– Eingeschränkte Garantie für die gesamte Produktlebensdauer: Ist Ihr Sapphire Defense einmal abgenutzt oder beschädigt, ersetzt ZAGG es, solange Sie Ihr Gerät besitzen.

Installation

Die Installation ist verdammt einfach und in wenigen Minuten erledigt. Als erstes packt ihr die mitgelieferten Reinigungstücher (feucht und trocken) aus. Danach nehmt ihr zuerst das feuchte Tuch und reinigt euer Display so gründlich wie möglich. Nun folgt die Reinigung mit dem trockenen Tuch und dem Mikrofasertuch. Habt ihr immer noch Staub auf dem Display benutzt ihr den Aufkleber, der den Staub mitnehmen soll. Zieht diesen einfach vom Träger ab und holt nach und nach den verbliebenen Staub vom Display. Nun entfernt ihr vorsichtig die Folie mit der 1! Mit den Laschen positioniert ihr den Schutz so auf dem Display, dass die Ausschnitte des Home Buttons, der Kamera etc. passen. Erledigt? Dann drückt nun einmal in der Mitte auf den Schutz, optional auch an den Ecken. Dieser saugt sich dann selbstständig an dem Display fest. Nun geht ihr nochmal mit dem Spachtel drüber und reibt danach mit dem Mikrofasertuch die letzten Luftblasen weg. Zum Schluss entfernt ihr noch die gelbe Schutzfolie, FERTIG!

Bedienung

Ich hatte vorher eine relativ einfache Displayschutzfolie auf dem iPhone 7 Display und musste feststellen, dass der Schutz von ZAGG noch einmal eine ganz andere Qualität mitbringt. Man hat das Gefühl, als würde man auf dem originalen Displayglas des iPhones herumwischen. Es fasst sich gut an und ist sehr gut verarbeitet. Natürlich bin ich jetzt nicht hergegangen und habe mit dem Schlüssel etc. versucht Kratzer darauf zu machen. Wie robust das Teil wirklich ist, wird die nächste Zeit zeigen. Bisher zeigt es keine Anzeichen von Schäden, obwohl auch der Schlüssel ab und an mit dem Handy in der Tasche ist. Was wirklich sehr überzeugt ist die fettabweisende Schicht und der damit verbundene Schutz gegen Fingerabdrücke. Hier kann ich nur loben, denn die Finger hinterlassen kaum spuren auf dem Displayglas. Top!

Fazit

Der ZAGG InvisibleShield Sapphire Defense iPhone 7 Displayschutz ist ein hochwertiges Produkt, welches euer iPhone vor Kratzern schützen kann. Die Verarbeitung ist sehr gut und die Installation sehr einfach. Wie robust das Displayglas tatsächlich ist werden die nächsten Wochen zeigen. Ich werde diesen Artikel dann mit meinen Langzeiterfahrungen aktualisieren. Mit knapp 40 Euro gibt es sicherlich günstiger Kandidaten. Hier sollte man aber bedenken, dass es sich nicht nur um eine Folie handelt und das Produkt die komplette Front schützt. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass ZAGG lebenslange Garantie gewährt. Sollte das Teil also mal kaputt sein, bekommt ihr es ohne Probleme ersetzt. Schon lohnen sich die 40€ wieder 😉

Ist Ihr Sapphire Defense einmal abgenutzt oder beschädigt, ersetzen wir es, solange Sie Ihr Gerät besitzen.

Solltet ihr noch was für euer iPhone 7 suchen, dann ist das hier meine Empfehlung!

Vielen Dank an ZAGG für die Bereitstellung des Exemplars!