Zwei SIM-Karten im iPhone 4 nutzen? Kein Problem mit dem Dual-SIM iPhone Case

Smartphones in die man zwei SIM-Karten einlegen kann gibt es vorwiegend auf dem asiatischen Markt. Hier sind sie nicht so verbreitet, ob wohl es schon ganz praktisch wäre, um beispielsweise vom einen Betreiber den günstigen Datentarif und von anderen die Telefonflatrate zu nutzen. USBFever hat so eine Möglichkeit nun für das iPhone 4 bereitgestellt – mehr oder weniger.

Bei dem Adapter, mit dem zwei SIM-Karten in das iPhone 4 eingesetzt werden können, handelt es sich um einen Case, mit einer Aussparung und einer SIM-Aufnahme, welche unter der Hülle Platz findet. Das tolle daran: es kann eine normale SIM-Karte – nicht diese micro-Dinger – eingesetzt werden. Der Nachteil: Das iPhone muss entweder von Haus aus oder per Jailbreak und Unlock für alle Netz frei sein und das Aussehen des schicken Apple Geräts muss derbe leiden. Außerdem lassen sich die Karten nicht parallel nutzen, sondern nur eine gleichzeitig. Zum Wechsel des Netzes muss über die SIM-Einstellungen des Phones (Home –> Einstellungen –> Telefon -> SIM Anwendungen) die jeweilige Karte gewählt werden. Naja – immerhin muss man es nicht mehr ausstellen, um die Karten zu wechseln 😉

Vom Preis her ist es sogar recht attraktiv: Das iPhone 4 Dual Sim Adapter Case kostet bei USBFever nur knapp 30$ und ist kompatibel mit den iOS-Versionen 4.00 bis 4.0.2.

[via RedmondPie, Quelle engadget]

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …